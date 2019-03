En wéér is de Passerelle het doelwit van vandalen

Staatsse­cre­ta­ris Mona Keijzer prijst Roosendaal­se winkelpas Roos24 tijdens bezoek aan binnenstad

16:39 ROOSENDAAL - Staatsscretaris Mona Keijzer (CDA) was maandag tijdens haar werkbezoek aan de binnenstad van Roosendaal zeer te spreken over de manier waarop de gemeente, de ondernemers, de bewoners en de vastgoedeigenaren samenwerken. Met name de spaarpas Roos24 overlaadde ze met complimenten.