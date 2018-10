En nu aan de slag met De Stok 2.0

Zeventig jaar de rug naar achter en schieten op de 'vogeltjes'

10:54 OUD GASTEL - Bij de oprichting van de Gastelse Wipclub in 1948 wemelde het in het dorp van de handboogschutterijen. Elke zichzelf respecterende kastelein had achter zijn café doelen waar met hand- of kruisboog op 'de doel' geschoten werd. Alleen de Wipclub overleefde. Maandag werd met een jubileumverschieting en etentje het 70-jarig bestaan gevierd.