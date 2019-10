En de wolven huilden naar de maan

Voordat we de bus in stappen om een rondje langs de vroegere slagvelden van The Battle of The Dykes te doen, begroet de krasse Amerikaan me met een lange uithaal: aawhoeoeoe! De niet van echt te onderscheiden wolvenhuil gebruikte hij ook bij het nachtoffensief in de natte Westbrabantse polders van 1944. ,,The Germans thought we were animals and immediately they stopped firing.‘’ Oorlogsregel 1: geen beesten dood maken.