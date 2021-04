Emotionele rechtszaak rond dodelijk ongeval 18-jarige Roosendaler: ‘Waarom moest dit gebeuren?’

VIDEO Jos schildert de mooiste Brabantse plekjes: ‘Mensen worden er gelukkig van. Mooi toch?’

31 maart ZEVENBERGEN - Daar staat iemand lekker op z’n gemak de haven van Zevenbergen te schilderen, met het doek op de ezel en de kwast in de olieverf. Het is Jos Antens (55), die helemaal uit Roosendaal is komen fietsen om het nieuwe 'landschap’ te vereeuwigen.