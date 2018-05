Emoties rond wadi's lopen over in Willebrordse Gagelrijzen

RUCPHEN - Het liep anders dan gepland: in de Willebrordse Gagelrijzen liepen de emoties volkomen onverwacht even over. Niet zoals in het verleden door hemelwater, maar uit onvrede.

Net toen wethouder Laura Matthijssen maandag met een heel gevolg door de zonovergoten wijk liep om verbeteringen aan de afwatering én het groen toe te lichten grepen enkele bewoners de kans om hun ergernis te uiten. Als een donderslag bij heldere hemel.

Wadi

Steen des aanstoots bleek een van de drie nieuwe wadi’s, degene aan de Wittenburg. Wadi is de naam die de gemeente hanteert voor de opvangbekkens die de Gagelrijzen moeten vrijwaren voor wateroverlast, een verschijnsel dat in het verleden de kop opstak bij zware regenval. Volgens de uitleg van beleidsmedewerker water René van Bedaf verwijst de term wadi niet alleen naar woestijnplasjes maar staat het als afkorting ook voor: water afvoer door infiltratie. Met een knipoog.

Volledig scherm Sint Willebrord. Bewoners van de Wittenburg uiten hun onvrede terwijl wethouder Laura Matthijssen (rechts) zich aan de andere kant van de wadi buiten de discussie houdt. © Herbert Kats

Voor de bewuste bewoners rond de Wittenburg is de aanleg ervan echter geen aanleiding om te lachen. ,,Dit kán toch niet in een woonwijk?’’, riep Dimphy Buster de wethouder toe vanaf de overzijde van het vijvertje. ,,Schandalig! En we denken er hier allemaal zo over. Jullie hebben nog geluk dat nu iedereen aan het werk is.’’ Niettemin ontstond al snel een kleine samenscholing rond de ambtenaren die zich naar de bewoners repten, terwijl wethouder Matthijssen zich aan de andere zijde zich buiten de discussie hield.

Dimphy Buster twijfelt aan nut en noodzaak van de bekkens. ,,We hebben al twaalf jaar geen wateroverlast meer.’’ Volgens haar man Eric krijgen bewoners geen gehoor als ze hun zorgen overbrengen. Die richten zich op gevaren voor de spelende jeugd en de aantrekkingskracht van het watertje op ongedierte.

Quote Misschien is het ook even wennen Eric van Bedaf, gemeente

De ambtenaren op hun beurt wezen op de informatie-avonden over de aanpassingen in de wijk. Er komt nog wat afscheiding’’, trachtte Van Bedaf de vrees te sussen dat kinderen– al dan niet met bal en al – in het water terecht zou komen. ,,En het is misschien ook even wennen.’’

Samenhang