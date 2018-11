Emiiiiiile!

poll Studenten onderzoe­ken postgebouw Roosendaal voor tv-programma: sloop of hoop voor EKP-ge­bouw?

2 november ROOSENDAAL - Wat te doen met het leegstaande EKP-gebouw aan het Kadeplein in Roosendaal? Is het rijp voor de sloop of is er nog hoop op een goede nieuwe bestemming? In het televisieprogramma ‘Sloop of hoop’ onderzoekt een viertal studenten wat te doen met verschillende leegstaande gebouwen in Brabant, waaronder het voormalige postgebouw in Roosendaal.