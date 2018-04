Elvis telt ten onrechte twee keer mee in Roosendaals hondenverblijf

De Raad is het eens met de verklaringen van Verhoeven. Die wees de gemeente erop dat er tijdens de controle twee honden ten onrechte waren meegeteld. Catootje was de hond van Verhoevens vriendin die op dat moment net op bezoek was, maar elders in het gebouw was. En Elvis is dubbel geteld als Elvis en een uit Tsjechië afkomstige hond met de tongbrekende naam Jayanjansatya. Uiteindelijk bleek dat er een verwisseling was en dat Elvis en Jayanjansatya dezelfde hond was. Elvis bekt toch net iets makkelijker dan Jayanjansatya.