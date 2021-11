Elluf-elluf duurt in Oud Gastel niet één avondje maar vier dagen

Met het ‘Elluf-elluf-inhaalfeest’ in Vastelaovedzottelaand snijdt het mes uiteindelijk aan twee kanten. In plaats van op één avond het carnavalsseizoen inluiden, smeren de Gastelse Vastelaovedzotten het uit over vier dagen.

,,Daarmee halen we enerzijds het dit jaar gemiste carnaval in en zorgen we anderzijds voor voldoende spreiding van de bezoekers’’, legt Kevin van Vlimmeren, exploitant van 't Veerhuis uit. ,,Bovendien willen we zorgen dat het feest niet verloren raakt.’’

Met 'we’ bedoelt hij Bas Mol, Lars Leenaerts en zichzelf. Het drietal zocht aansluiting met carnavalsstichting De Vastelaovedzotten en zo groeide het idee om bij de doorstart meteen groots uit te pakken. Tegelijkertijd moest het ook beheersbaar worden. ,,In voorgaande jaren haalden we met het wintercarnaval zo'n 1500 jongeren naar de sporthal. Dat kan nu niet. Bovendien wilden we voor elke leeftijdsgroep iets organiseren, ieder in de eigen bubble. Dan heb je meer dagen nodig.’’

Bruggetje

Van Vlimmeren weet niet wat hij kan verwachten. ,,Ja, het is gedurfd. De één snakt na zoveel tijd weer naar een gezellig samenzijn, de ander is er huiverig voor. We doen het netjes volgens de regels met de coronacheck. Wat ons betreft is het een bruggetje naar het toekomstig carnaval.‘’

Volledig scherm In 2018 is er ook een 11-11 bal gehouden in het Veerhuis in Oud Gastel, met 1500 mensen. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Het motto van het vierdaagse feest ‘W’emme nog wa te goed’ spreekt voor zich. Het feest begint donderdagavond met de installatie van prins Ad I en optredens van Mosterd Na De Maaltijd en de Leutzotten. Vrijdagavond is het tonpraoten en het liedjesfestival, zaterdagmiddag een snertzeskamp en feestavond met Edrie Antonissen en Frank Verkooyen en zondag een kindermiddag.

In de andere dorpen van Halderberge houden ze het bij één avond. In Stampersgat is het feest - bij gebrek aan horeca - in het bouwkot aan de Groeneweg op vrijdag 12 november. Zaterdag trapt Bosschenhoofd af in de voetbalkantine van DEVO. Het Oudenbossche Puitenol opent het feest op het Puitenplein, het liedjesfestival is in zaal De Kroon. Hoeven heeft het liedjesfestival in zaal 't Tapperijke.

Rucphen

In het Rucphense Kraaierijk is op 13 november in Heerlijkheid 1810 een Pubquiz en installatie prins en raad van elf. Aanvang 20.11 uur. In Schrijf houden de Torensjouwers vanaf 15 uur een kindermiddag in 't Wapen van Schijf. en een lampionnenoptocht. In Sprundel is Café De Coop zaterdag 13 november het centrum van de leut. Vanaf 18.11 uur begint een feest met artiesten Jan Biggel en Tjaboo. Tevens worden de Nachtuilenborden geveild. In Sint Willebrord houden de Heikneuters op 11 november een lampionnenoptocht vanaf café De Kwast. Tevens wordt prins Hendrick I op ludieke wijze binnengehaald. Aanvang 18.30 uur.