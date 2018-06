'Elfstedenfiets' van Kees (86) uit Roosendaal opnieuw gestolen: 'hij paste mij precies'

ROOSENDAAL - Kees Witteveen, 86 jaar uit Roosendaal, snapt er niks van. Hoe kan het dat ze zijn oude zwarte fiets opnieuw hebben gestolen? De Lowland-herenfiets van negentien jaar oud stond vrijdag een paar uur geparkeerd in de stalling tegenover de ingang van de bibliotheek in Roosendaal.

,,Ik moet wel iets bekennen. Hij stond niet op slot. Heel stom van mij, geef ik meteen toe. Maar wie wil nou zo'n ouwe fiets? Zonder versnellingen, met alleen een terugtraprem. Hij paste mij precies. En is me zeer dierbaar, want met deze fiets heb ik tot twee keer toe de Friese Elfstedenfietstocht gereden.

Pake fietst ek mai

De eerste keer was vijf jaar geleden en vorig jaar heb ik deze 235 kilometer ook volbracht. Prachtig, ik hoorde langs de kant een jongen roepen Pake fietst ek mai', opa fietst ook mee. Friesland komt ook terug op mijn stalen ros. Want op het achterspatbord zit een sticker waarop het stadhuis van Franeker is afgebeeld. Die sticker krijg je er echt niet meer af."

De Roosendaler hoopt dat iemand zijn zwarte karretje terugvindt. ,,Dat geluk had ik vijf jaar geleden. Toen stond mijn fiets ook bij de bieb, want ik lees nogal veel. Ze hebben toen het slot doorgeknipt. Ik heb de halve stad afgezocht en vond m'n fiets toen in een van de stallingen van het centraal station. Afgelopen weekend heb ik opnieuw alle stallingen gecheckt, maar tot nu toe zonder resultaat."

Schilderclub

Deze week is Kees behoorlijk onthand door het gemis van zijn tweewieler. ,,Mijn echtgenote -ze is 89 jaar, maar dat zou je haar echt niet geven- is namelijk met de auto weg. Ze is met de schilderclub een week naar Groningen, niet dichtbij dus. En de andere herenfiets die we nog in de schuur hadden staan, heeft mijn vrouw in de auto gelegd en in Haarlem afgeleverd bij onze kleinzoon. Dus het is nu wat lastig om boodschappen te doen."

Als de fiets niet wordt gevonden, is Kees Witteveen geenszins van plan een e-bike aan te schaffen. ,,Nee, natuurlijk niet. Daar word je alleen maar lui van. Nederland is zo plat als een dubbeltje, hier heb je toch geen elektrische fiets nodig? Alleen de wind is soms wat lastig. Maar als je gezond eet, inclusief twee glazen wijn per dag, blijf je fit en kun je op een gewone fiets blijven rijden."