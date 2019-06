Elfde editie van gratis festival Dijkpop in Roosendaal

Tijdens Dijkpop zijn er een paar workshops op het terrein. De mensen van graffitihal The Loods verzorgen een workshop graffiti en street art. Karin en Frank Roks geven een workshop waarin kunst centraal staat en waar een speciaal kunstwerk gemaakt gaat worden. Frank Roks heeft het druk want hij staat ook op het podium als zanger van de band Out of The Bocks.