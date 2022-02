Elf partijen strijden in Roosendaal om de kiezer: 50Plus, Denk en PvC doen definitief niet mee, Forum wel

Ook niet verkiesbaar, maar vooraf minder uitgesproken over mogelijke deelname, is Denk. De partij sprak vorig jaar zomer nog de hoop uit om voet aan de grond te krijgen in Roosendaal én Bergen op Zoom. In de Spoorstad zouden volgens bestuursvoorzitter Ejder Köse twee zetels gehaald kunnen worden.



Tot slot keert ook eenmanspartij PvC (Pleijdooi Voor Cultuur) van Jaap Pleij niet terug op het stemformulier. Publicist Pleij deed zowel in 2014 als in 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar tot een gemeenteraadszetel kwam het nog nooit.