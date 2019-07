Elf maanden cel voor seks met meisje (15) in Roosendaal

BREDA/ROOSENDAAL - Een 15-jarige meisje werd dronken gevoerd, misbruikt in een appartement en daarna in haar badjas afgezet bij het vakantiepark waar ze toen verbleef. Een 26-jarige Bredanaar gaat daarvoor 11 maanden de cel in.

De rechtbank acht voldoende bewezen dat het meisje in 2015 seksueel is misbruikt door de man. De rechters baseren zich op het verhaal van het slachtoffer zelf en de verklaring van de Bredanaar die heeft toegegeven dat hij seks met haar heeft gehad. Bovendien was meteen na de aangifte een zogeheten ‘zedenkit’ bij het slachtoffer afgenomen, waaruit bleek dat zijn DNA op haar intieme delen zat. De verdachte zei tijdens de inhoudelijke zitting dat hij had aangenomen dat het meisje meerderjarig was en dat alles gebeurde met haar instemming.

Andere man

Er was nog een andere man bij betrokken, maar die ontkent dat hij ontuchtige handelingen heeft gepleegd. Het is nog niet bekend wanneer hij moet voorkomen.

De rechtbank wijst er in het vonnis nadrukkelijk op dat ontucht met kinderen jonger dan zestien jaar sowieso zwaar strafbaar is in ons land. De maximale straf is zelfs acht jaar. Er was 21 maanden tegen de Bredanaar geëist. De rechtbank heeft daar 12 maanden van gemaakt. Maar omdat de redelijke termijn voor berechting is overschreden wordt een ‘korting’ toegepast en komt de straf uit op 328 dagen.

De verdachte was in de nacht van 18 op 19 augustus 2015 samen met een vriend in een appartement in Roosendaal. Zijn maat ging het meisje ophalen, dat hij al langer kende. Er werd stevig ingenomen. De rechtbank stelt dat het meisje dronken werd gevoerd. Volgens de aangeefster hadden de mannen achter elkaar seks met haar.