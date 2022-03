Elf lijsttrekkers kruisen de degens in het Groot Roosendaals Slotdebat van De Kring en BN DeStem

Liveblog, fotoalbum en video's Scherp slotdebat in De Kring: Komt die coffeeshop dan toch stap dichterbij?

ROOSENDAAL - Een pleidooi van het CDA voor de komst van zogeheten stadsmariniers die onveilige situaties op straat aanpakken. Of de Roosendaalse Lijst die best wil nadenken over de opening van een legaal verkooppunt van softdrugs. En niet te vergeten de ChristenUnie die de handen van ruim vierhonderd bezoekers aan het Groot Roosendaals Slotdebat op elkaar kreeg met een simpele, maar doeltreffende boodschap: 'Het is tijd voor meer liefde in Roosendaal. '

20 maart