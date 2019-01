Elf kandidaten in de race voor de Roosendaalse sportprijzen

Gemeente Roosendaal heeft W­MO-bijdragen hard nodig

10 januari ROOSENDAAL - Het is zeker niet uit weelde dat de gemeente Roosendaal overgaat tot het innen van een verplichte eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken voor Wmo-cliënten. Het aantal Wmo-aanvragen zal blijven stijgen en de eigen bijdrage is hard nodig om de uitgaven en de inkomsten weer een beetje in balans te krijgen.