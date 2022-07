Elf Halderbergse bedrijven genomineerd voor awards

De award is een mooie manier voor de bedrijven om hun naamsbekendheid te vergroten, legt voorzitter Jürgen Broos uit. Hij heeft alle ondernemers verrast met een bloemetje. ,,Elk bedrijf kan de nominatie nu al uitdragen. En het is een mooie waardering voor ze.”

Verschillende categorieën

De awards worden uitgereikt in drie categorieën. Bedrijven Fit en Gezond, Van Zuilichem Zorg en Washin7 maken kans in de categorie Business to Business en De Koremans groep, Pagter en Luminaid in Business to Consumer.

Quote Het is puur toeval dat dit jaar veel sportscho­len zijn genomi­neerd Jürgen Broos, Business Awards Halderberge

Daarnaast dingen vijf ondernemingen mee naar de startersprijs. Het gaat dan Halderberge Vitaal, Fierce and Fit, het Kaasatelier, Klusbedrijf van Hooijdonk en Onder de Toren. De bedrijven zijn aangedragen voor de awards door bijvoorbeeld de ondernemerskring, de gemeente, het eigen personeel of vrienden van de ondernemers.

Sportscholen

Dit jaar dingen drie sportscholen mee naar de prijs. Puur toeval, zegt de voorzitter. ,,Wel mooi hieraan is dat Edwin Teunissen van Fit en Gezond een aantal jaar geleden de startersprijs heeft gewonnen en nu meedoet in de categorie Business to Consumer. Dus dat is een mooie opvolging.”

Juryleden

De komende maanden gaat de driekoppige jury langs bij alle genomineerden. De juryleden zijn ondernemers Ton Haverkamp, Fiona Moerings en Silvia Heijnen. Op basis van een diepgaand gesprek bepalen zij wie de prijs mee naar huis mag nemen.

De ondernemers zullen nog even moeten wachten om te horen of ze winnen, want de uitreiking is op 19 november. Dit evenement is volgens Broos een leuk netwerkmoment, waarbij de bedrijven door onderlinge uitwisseling inspiratie kunnen opdoen. ,,Er is sprake van een leuke mix tussen nieuwe en gevestigde bedrijven.”