Elf-elf van start in de Roosendaalse dorpen

Markus I, priens van eigen kweek

11 november ROOSENDAAL - In de Kwakkelkooi is zaterdag om elf over elf 's avonds Mark Stuij gepresenteerd als de nieuwe prins van Tullepetaonestad. Priens Markus I gaat dit carnavalsjaar voorop in de Roosendaalse leut, samen met Nar Malou en Sjampetter Rinus.