Elf-elf komt te vroeg voor nieuwe nar in Hoeven

Va het uit vier personen bestaande protocol, wat invulling geeft aan de organisatie van het carnaval in Peejenland is alleen Grootste Boer Waldie, alias Ewald Koning gebleven. Daarnaast blijft peejenprinses Tessa tot carnavalszaterdag in haar rol. De Grootste Boer is blij dat in korte tijd de zoektocht naar in elk geval prins en pliesie vruchten afwerpt. ,,Na afloop van het vorige carnavalsseizoen werd door een kleine comité uit de stichting naar een opvolger van eerst prins Baarug oftewel Tim van den Berg en daarna ook een plaatsvervanger voor Pliessie Twan, in het dagelijks leven Antoine Kappetijn, gezocht. Dat is gelukt.‘’