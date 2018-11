Elf-elf in Roosendaalse dorpen zorgt voor weinig verrassingen

Moerstraten

De middag in Moerstraten begon met een seniorenactiviteit met bingo, rad van avontuur en het eten van snert. Voor de kinderen was er een lampionnenoptocht met blaaskapel ‘d’Heitrappers’ en in de avond een wedstrijd ‘beerpong’ waarbij een pingpongbal behendig in een beker gegooid moest worden.

Wouw

Heerle

Met als motto ‘We zien ze vliege’ kwam het Heerlese viertal in het dorp aan. Jammer genoeg vlogen ze te ver en lopend bereikten ze de kinderen die met hun lampionnen in de vorm van een vliegtuig op het schoolplein stonden te wachten. Prins Ruben (Ruben Koevoet), nar Cobus (Remco Paesschen), grootste boerin Fientje Flits (Maria Poldermans) en Puitenpliesie d’n Kwaoker (John Valkenburg) gingen samen met de kinderen en blaaskapel ‘Puitegewoon’ op pad. De optocht eindigde in De Schalm waar een feest met veel hossen, dansen en zingen begon. Hier werd het nieuwe insigne gepresenteerd en het carnavalslied 2019 gezongen.

Nispen

In Nispen stonden de kinderen centraal, want na een optocht met lampionnen door het dorp konden ze hun hoogheden begroeten. Prinses Wendy (Wendy Metske), nar Dorus (Theo van Hasselt) en grootste boer Murijn (Maris Loos) kwamen in hun mooiste pak tevoorschijn. Dat gold ook voor het jeugddrietal dat via de basisschool was gekozen. Daarna was het hossen op de muziek van de ‘Kriekeplukkers’. De dag was in Nispen begonnen met superbingo met ruim vijftig deelnemers.