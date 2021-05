Elf bronzen Tullepetaonse waterspuwers vertellen het verhaal van carnaval én van Stadsoevers

Video De Tullepeta­on is bijna weer compleet: Léon Vermunt heeft een nieuw vaantje gegoten

1 augustus WOUWSE PLANTAGE/ROOSENDAAL - Met een beetje mazzel is het beeld van de Tullepetaon op de Markt in Roosendaal eind volgende week helemaal in ere hersteld. Maar kunstenaar Léon Vermunt houdt in zijn atelier in Wouwse Plantage voor de zekerheid toch nog een slag om te arm. ,,Het is ook vakantie, he?’’