EKP-gebouw wordt KaaiDuurzaam, opening dit weekend

Het oude expeditieknooppunt (EKP) van PTT Post stond lange tijd leeg, maar is de afgelopen maanden voor zo'n 3,5 ton opgeknapt. In elk geval de komende vijf jaar wordt het een plek waar inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties samen moeten komen om de verduurzaming van Roosendaal te versnellen.



Zaterdag is voor het eerst iets te zien van wat dat in de praktijk gaat betekenen, tijdens een open dag. Wethouder Klaar Koenraad verricht dan rond 12.00 uur de officiële opening van KaaiDuurzaam. Verder is er tussen 11.00 en 17.00 uur onder meer dans, film en een lokale markt.