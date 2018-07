VIDEO + FOTOALBUMROOSENDAAL - Bijna 500 deelnemers uit 25 landen hebben vrijdagmiddag het Open Europees Kampioenschap Agility voor junioren geopend met een vrolijke en kleurrijke intocht van alle deelnemers met hun honden in de Goubergh in Roosendaal.

Agility is behendigheid voor honden waarbij ze met hun begeleider, tussen 7 en 18 jaar bij de junioren, een parcours moeten afleggen. Het EK Agility duurt nog tot de finales op zondagmiddag. De wedstrijden beginnen 's morgens om 9 uur.

Organisator Patrick Tunders uit Hoogerheide vertelt dat het EK Agility het grootste evenement van de wereld op dit gebied is omdat er geen WK is. ,,De jonge deelnemers komen niet alleen uit Italië, België of Spanje. Een officieel wereldkampioenschap voor junioren is er namelijk niet. Het Open Europees Kampioenschap trekt daardoor ook deelnemers buiten Europa aan."

Volledig scherm EK Agility geopend met prachtige intocht van alle deelnemers in Roosendaal © Foto Alfred de Bruin Volledig scherm EK Agility geopend met prachtige intocht van alle deelnemers in Roosendaal. © Foto Alfred de Bruin

De Belgische Jaimy komt uit Sint-Niklaas, niet van zo ver naar Roosendaal. Ze is een ervaren hondenbegeleidster want neemt al voor de achtste keer deel aan het EK. ,,Bij vorige kampioenschappen heb ik verschillende tweede en derde plaatsen behaald. Deze keer doe ik met drie honden mee en hoop op weer mooie plek."

Een van de Nederlandse deelnemers is Jamara uit Leeuwarden, die voor de eerste keer aan een EK meedoet. ,,Samen met mijn hond plezier maken vind ik het aller belangrijkste. We lopen een parcours, waarin allerlei sprongen en tunnels zitten. Bepaalde trajecten moeten honden ook overheen lopen. Dat moeten ze zo goed en zo snel mogelijk doen."

,,Vrijdagmiddag begin ik met mijn hond. Ook zaterdag en zondag hebben we nog verschillende rondes die we moeten lopen. Het samenspel tussen de hond en de begeleider blijft zo van belang. We kunnen allemaal wel is een mindere dag hebben. Ik heb een hele goede hond, dus misschien halen we de finales van zondagmiddag wel," hoopt Jamara.

Het Agility evenement kon eerst niet doorgaan omdat de gemeente Roosendaal geen toestemming gaf voor een grote camping naast de Goubergh. De meeste deelnemers zijn ondergebracht op campings in Rucphen, Schijf en Wouwse Plantage. Een paar hebben onderdak gevonden in een provisorisch camping in de hallen van de manege. De wedstrijden vinden in ringen buiten de manege plaats.

Volledig scherm Sommige deelnemers verblijven ook in de manege tijdens EK Agility in Roosendaal © Foto Alfred de Bruin

