Eis celstraf na dronken kamikazecrash: ‘We smeekten om uit de auto te mogen’

BREDA – De 21-jarige Serkan A. uit Oudenbosch was op 9 juli vorig jaar zo dronken dat hij niet meer kon lopen. Zijn vrienden droegen hem naar de auto na een avondje stappen Roosendaal. Toen werd hij boos, pakte de sleutels af en stapte toch achter het stuur. Op één vriendin na stapten die vrienden desondanks in de auto.

Dat ging faliekant mis. Serkan A. reed met zijn zatte hoofd veel te hard en agressief over de A17 op weg naar huis. 200 kilometer per uur werd gezegd, hoewel hij het zelf op 170 houdt. Hij haalde een vrachtwagen rechts in en bij de afrit Oud Gastel kwam hij in de berm, raakte in een slip en belandde met grote snelheid in een droogstaande sloot. ,,Een godswonder dat de drie jongens het overleefden’’, zei zelfs zijn advocaat Alex Mattheussens.

Officier van justitie Lucienne den Braber vond dat er sprake was van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Ze eiste twee jaar cel en een rijverbod van vier jaar.

De jongens waren bang geweest in de auto, vertelden ze. ,,We smeekten hem om ons eruit te laten, maar dat wilde hij niet. ‘Jullie zijn bang hè’, lachte hij.’’ En na het ongeluk zou Serkan vooral met zichzelf bezig zijn geweest in plaats van met zijn vrienden, waarvan er één bewusteloos in een autogordel hing. ,,Je zei dat we de politie niet moesten bellen, omdat je geen gedoe wilde’’, vertelde de één. ,,Je dacht alleen maar aan jezelf. Het had niet veel gescheeld of je had de dood van een 18-jarige vriend op je geweten.’’

Serkan A. kwam maar moeilijk uit z’n woorden in de rechtbank. Hoewel de rechter de aandacht vooral wilde laten uitgaan naar de gevolgen voor zijn vrienden, waren de gevolgen voor zichzelf het voornaamste waar de knul over sprak. Deels was dat vast communicatieve onkunde, maar het gaf wel aan waarom hij ook geen vrienden meer is met de anderen. Die verbraken het contact toen Serkan daags na het ongeval belde met de vraag of ze aangifte gingen doen.

Flink aangeschoten

Of hij ervan had geleerd, vroeg de rechter nog. ,,Veel’’, zei Serkan. Maar hij drinkt nog steeds. Misschien niet meer tot hij bezopen is, maar wel flink aangeschoten, gaf hij toe.

En ook is hij nog een keer gepakt terwijl hij autoreed. Terwijl zijn rijbewijs na het ongeluk meteen was afgepakt. Nu rijdt hij niet meer. ,,Behalve op de scooter, dat mag gelukkig nog’’, zei hij. De officier hield het maar bij fronsende wenkbrauwen.