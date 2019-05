Eis 4 jaar en tbs tegen Roosendaals zedendelinquent: 'Als een vrouw nee zegt, wil ze juist wel’

Behalve de verkrachting wordt hij ervan verdacht dat hij twee jonge meisjes aanrandde in een speeltuintje in Roosendaal. De verdachte zit in voorarrest en is al drie keer eerder veroordeeld voor zedendelicten.

Geweld en bedreiging

De Roosendaler zou op 11 november 2017 in zijn woning een 52-jarige vrouw met geweld en bedreiging hebben verkracht. De verdachte ontkende dat de seksuele handelingen tegen haar wil waren. ,,Zij belde bij mij aan, liep meteen naar binnen en vroeg om een sigaret. Ze ging op bed tv kijken. Ik dacht dat ze om seks kwam. Ze zei wel dat ze eigenlijk geen seks wilde, maar zij verzette zich niet. Als een vrouw nee zegt, wil ze het juist wel. Dat is mijn ervaring'', aldus de verdachte die bij 22 vrouwen 23 kinderen heeft en opa is van 36 kleinkinderen.

Een jaar later zou S. twee jonge meisjes van 10 en 11 jaar hebben vastgepakt, betast en gekust in een speeltuintje aan het Beatrixplein in Roosendaal. De slachtoffertjes en getuigen herkenden hem als dader. De verdachte ontkende ook dit verwijt. Hij beweerde dat hij erin geluisd was door een andere man die hem zonder aanleiding had geslagen. Deze man zou door de beschuldiging een motief hebben gecreëerd om hem te slaan.

Hersenbloeding

Volgens deskundigen is S. mogelijk volledig, maar in elk geval verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft tien jaar geleden een hersenbloeding gehad. Volgens rapporten van een psycholoog en psychiater zijn zijn hersenen daarbij beschadigd. Ook is er sprake van een alcoholverslaving en een psychische stoornis.

Officier van justitie Anita Gaillard-Breugeling eiste vier jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Zij gaat daarbij uit van de verklaringen van de slachtoffers en van getuigenverklaringen.