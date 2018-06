Eis 240 uur werkstraf voor geweldsfeiten Oudenbosschenaar

'De Gastelse Triathlon hoort er echt bij'

12:51 OUD GASTEL - Alvast het water in, even wennen aan de Roosendaalse Vliet, voordat het zaterdag om het echie gaat. Honderdvijftig mensen doken dinsdagavond bij Gastel Sfeer het water in tijdens het 'proefzwemmen' voor de Gastelse Triathlon.