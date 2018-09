Eis 240 uur werkstraf tegen potloodventer uit Oud Gastel die kinder- en dierenporno bezat

BREDA - Ja, hij had wel regelmatig in bushokjes gestaan om zich in het bijzijn van jonge vrouwen te masturberen. Maar in Hoogerheide en Dongen was hij het niet, stelde de 33-jarige Dominique Z. uit Oud-Gastel dinsdag bij de rechtbank in Breda. Ook officier van justitie Thomas Hendriks kon geen bewijs vinden.

Het was een wel heel vreemde zaak, dinsdag. De man werd opgepakt nadat via Instagram een melding bij de politie was gekomen dat hij kinderporno had geüpload. De politie ging bij de man langs en nam computers, harde schijven en telefoons in beslag.

Dierenporno

Daarop werd wel meer gevonden. Een gigantische lading aan porno, met daartussen ook 44 plaatjes met kinderporno en twaalf filmpjes met dierenporno.

Ook zijn er foto's van zijn geslachtsdeel gevonden. Boven een slaapzak met twee meisjes erin. Voor lingerie en identiteitskaarten. En van hemzelf masturberend in een bushokje, vlak voor een jonge vrouw. ,,Ja, ik heb dat in het verleden vaak gedaan'', zei de man. Zijn relatie was op een zeker moment uitgegaan en toen sprongen bij hem de stoppen. De seksuele moraal leek ver te zoeken.

Vrijspraak

De politie in West-Brabant vond in de systemen nog twee gevallen van een potloodventer in bushokjes. Op 30 januari vorig jaar op de Mgr. Nolenslaan in Dongen en op 4 juli vorig jaar in de Scheldeweg in Hoogerheide. Er waren foto's van en de verdachte leek er wel op, aldus de politie.

Maar volgens de officier leek in het eerste geval de verdachte niet en in het andere geval moet gezien de kale bomen de foto zijn gemaakt in een andere periode van het jaar dan in juli. Vrijspraak dus. Voor de andere feiten eiste de officier nog wel een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijk.