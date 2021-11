Eindsprintje voor het nieuwe Leonardushof: ‘Dit is de toekomst qua zorg voor mensen met dementie’

Dit weekend wordt er nog keihard doorgewerkt. Alles om de puntjes op de i te zetten voor maandag, wanneer de eerste bewoners arriveren. Alleen de oude kapel is nog niet af, die moet nog verder opgeknapt worden tot multifunctionele ruimte.



Groenhuysen-bestuurder Ron Axt en manager vastgoed Sjoerd de Wit lopen samen alles nog eens na. Axt wijst: in een van de dakramen van de entree zit een joekel van een scheur. En wat zijn die zwarte vlekjes op de houten reling op de balkons? En is die spleet tussen de balkondeuren en het balkon zelf niet te groot? De Wit knikt. Gezien. Komt goed.



Als ook dat allemaal geregeld is, heeft Wouw met Leonardushof weer een woon-zorgcentrum waar het dorp jaren mee vooruit kan. Dat was hard nodig: het zwaar verouderde complex (gebouwd in de jaren ’60) voldeed niet meer aan de huidige eisen van de zorg: slaap- en badkamers waren te klein om écht goed zorg te kunnen verlenen en het gebouw was veel te donker.