Eindsprint voor kunstwerk d'Ouwe Sok, workshop voor laatste onderdelen

Wie nog mee wil helpen, moet op zaterdag 18 augustus tussen 10.00 uur en 11.30 uur in het atelier van kunstenaar Léon Vermunt aan Julianaweg 13 in Wouwse Plantage zijn.

De tijd begint namelijk te dringen, weet Vermunt. ,,Als we d'Ouwe Sok in november klaar willen hebben op de 750e verjaardag van Roosendaal, zullen we in de eerste weken van september moeten beginnen met alle driehoeken in brons te gieten. Op 22 augustus is de uiterste inleverdatum.''

Tijdcapsule

Vermunt is samen met Ruben van de Ven het brein achter d'Ouwe Sok, een kunstwerk annex tijdcapsule. Het kunstwerk, in de vorm van een sok, bestaat uit 400 driehoeken. Roosendalers konden zo'n driehoek voor 750 cent kopen en met was voorzien van een eigen versiering. Die worden dan in brons gegoten en vormen samen d'Ouwe Sok. In het kunstwerk is ruimte voor een aantal kisten, waar Roosendalers allerlei spullen voor kunnen aandragen. Het is de bedoeling dat die kisten over 50 jaar weer open worden gemaakt voor een tentoonstelling.

Kwijt

Aanvankelijk hadden alle driehoeken uiterlijk in mei ingeleverd moeten worden. Die planning liep echter een deuk op toen er onverhoopt flink wat driehoeken zoek raakten. Vermunt: ,,We denken dat veel mensen ze niet meer hebben ingeleverd, omdat ze dachten dat ze te laat waren.'' Dat probleem is opgelost door extra driehoeken te laten maken.

Het versieren van die laatste exemplaren gebeurt op initiatief van Atelier DeLuxe uit Bergen op Zoom, waar de dochter van de partner van Vermunt bij betrokken is. Vermunt: ,,We dreigen in tijdnood te komen en zij willen ons helpen, daar zijn we natuurlijk heel blij mee.'' Meer informatie of aanmelden kan via info@atelierdeluxe.nl of via 06-29 56 02 79.

Inleveren

Vermunt zegt overigens ook nog spullen te kunnen gebruiken voor in de twaalf kisten. Onder de ingezamelde artikelen bevinden zich onder meer een glas van het jubileumbier Blond Rooske, gedichten en andere schrijfsels en een cd van een Roosendaalse zeulband. Wie wat in de tijdcapsule wil doen, kan dat aanleveren bij het VVV-kantoor.