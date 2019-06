Eindexamengala Oudenbosch begint iets later

,,We hebben de verschillende weerstations gepeild en concluderen dat het tussen zes en zeven mogelijk slecht weer is. Bij regen gaat het altijd wel door, maar met stevige wind erbij nemen we geen risico's. Zover we kunnen beoordelen is het rond kwart over zeven weer rustiger.‘’

Het gala trekt langs Parklaan, Sint Bernaertstraat, Markt en eindigt voor de deur van Fidei et Arti in de Pastoor Hellmeonsstraat. Daar stappen de feestgangers in galajurk of driedelig pak uit de bolides en gaat het feest binnen verder. Voor het veelal in groten getale opgekomen publiek is het volgens Buijs handig om te weten dat de stoet met galagangers later voorbij trekken. ,,Een uur in de regen staan wachten is nooit fijn.‘’