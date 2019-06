Eindexamengala levert weer een feestelijk file voertuigen op

Dat gebeurde op de school. Leerlingen van leerjaar 1 toonden een ‘zero footprint’ basiskamp in opdracht van het Ministerie van Defensie. De tweedejaars maakten in opdracht van de politie een profiel van ‘de agent van de toekomst'. Installatiebedrijf Kuipers wilde graag een goed werkschema van de verschillende installateurs bij klussen als een gezond binnenklimaat op school. Derdejaars leerlingen brachten voor de Rabobank de robottechniek in beeld en maakten voor bouwbedrijf Heijmans een toekomstbestendige school.