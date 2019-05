Eindexamen: één op de vier scholieren gebruikt concentratiepil. Jij ook?

Braincaps Boost, Studeerpil, Focus. Het zijn allemaal pillen die zouden helpen om de concentratie en het geheugen te verbeteren. Volgens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik gebruikt een op de vier studenten dergelijke pillen. Gebruik jij ze ook, of jouw vrienden? Of ben je bijvoorbeeld docent en herken je het fenomeen? Of koop jij als ouders de pillen voor je kind? BN DeStem is benieuwd naar jouw ervaring. Laat het ons weten via n.roelands@bndestem.nl.