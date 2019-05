Eindeloos kinderspel op nieuwe terrein aan Wouwse Ridderstraat

Fransman (27) in Roosendaal betrapt met duizenden euro's cash en pepper­spray

11:47 ROOSENDAAL - 2000 euro aan contacten en een busje pepperspray: het zijn geen alledaagse goederen om in je auto te verstoppen. Een 27-jarige Fransman bewaarde het geld in een verborgen ruimte in zijn auto. De politie stuitte per toeval op het pak biljetten.