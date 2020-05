Eindelijk weer sporten... Hoe ging de eerste week? ‘Eigenlijk best goed’

Terwijl het lang niet altijd zo eenvoudig is. Want, tja... hoe bewaar je die anderhalve meter afstand bij - nou, noem eens wat - een contactsport als rugby? ,,Ja, dat is niet makkelijk’’, lacht Bas Buijsen van de 200 leden tellende rugbyclub RCC Bekaro uit Roosendaal.



,,Maar we hebben er wel iets op gevonden. Bij rugby werk je met aanvallers en backs. De aanvallers hebben veel contact met hun tegenstanders, de backs minder. Dus trainen we vooral de disciplines die bij de backs horen: passen, looplijnen, conditietrainingen... Dat gaat goed.’’



Wel nieuw is dat voor en na de trainingen de bal steeds ontsmet wordt. Buijsen: ,,Hoort er nu eenmaal bij.’’ Opzeggingen? Bij RCC Bekaro blijven ze - net als bij de rest - uit: ,,Onze leden zijn bloedfanatiek en bezeten van het spelletje, ze blijven ons trouw.’’