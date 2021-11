Eindelijk weer een ouderwets stapavondje bij Tapage: live-muziek in Roosendaalse kroegen

ROOSENDAAL - Overal blije mensen in het centrum van Roosendaal, zaterdag. ,,Een ouderwets stapavondje, met volle kroegen en bandjes die optreden. Dat voelt als zo lang geleden’’, zegt Melissa van den Berg, terwijl ze naar binnen gaat bij De Sjoes, war Jan de Bruijn en Little Chris net een nummer van de Rolling Stones inzetten.

En dat gevoel had iedereen bij de Tapage, waarbij In de acht deelnemende kroegen was live muziek te horen. ,,Het was een fantastische avond’’, blikt Yonne van Gastel van bruin café JaxX de volgende dag terug. ,,Er is niks misgegaan, geen opstootjes. En iedereen was blij: de artiesten dat ze eindelijk weer op kunnen treden, de klanten én de uitbaters. Even geen bierpakketten inpakken of steunmaatregelen aanvragen, maar doen waar we goed in zijn. We hebben er echt een feestje van gemaakt.’’

Genieten

Zelf heeft ze genoten tijdens haar rondje langs alle acht deelnemende kroegen. ,,Het was misschien niet overal even vol al als anders, maar je zag de mensen echt genieten.” Het programma was gevarieerd: van feestbands met opzwepende covers als Copycat bij Bij Moeders en Q-Wark bij Het Wapen van Roosendaal tot Verbraak en Van Bijnen die eigen werk speelden bij JaxX en alles daar tussenin.

Maar ze zag ook hoe haar collega-horecaondernemers genoten. ,,We waren het er allemaal over eens. Dit hadden we niet nog een jaar moeten uitstellen. Het was heel goed voor de gemoedsrust en een visitekaartje voor het uitgaan in Roosendaal. We zijn door corona wel allemaal heel goed gaan samenwerken, dat is wel heel fijn om mee te maken.’’

Vanwege corona was het een iets andere Tapage dan in andere jaren. De belangrijkste was dat iedereen van tevoren een op vertoon van QR-code en identiteitsbewijs een polsbandje moest halen op een centraal punt op de Markt. ,,Normaal maakte ik een programmaboekje met timetable a la Lowlands, zodat bezoekers daar echt op kunnen lopen. Maar dat had nu met de sluitingstijd rond middernacht geen zin’’, aldus Van Gastel.

Volledig scherm Volop gezelligheid in Roosendaal. © Peter van Trijen/pix4profs