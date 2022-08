Eindelijk weer een Draai, ‘hoogmis der criteriums’ keert terug met zonovergoten editie

Hij mag dan wel een Leurenaar zijn, maar voor Arjen Klep haalt de Profronde van Etten-Leur het niet bij ‘De Draai’. ,,Dit is dé hoogmis der criteriums, vind ik”, zegt hij glunderend, koud biertje in de hand, terwijl de vrouwenkoers onder aanvoering van Ellen van Dijk voorbij zoeft. ,,Ik weet niet wat het is: de geschiedenis, het parcours of mijn band met Roosendaal als RBC-fan. Maar dít is het. Er is maar één Draai.”