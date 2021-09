Eindelijk weer crossen door de stad: MTB-toertocht De Kaaimannen gaat door

Het offroad-parcours - dat nog altijd door de stad, de mountainbikeroute van Nispen en de WielerExperience loopt - wordt dit jaar namelijk in omgekeerde richting gereden, zegt voorzitter Carlo Schepers. ,,Al negen jaar rijden we steeds dezelfde route, deze is nu wel zo’n beetje bekend. Door de route tegenovergesteld te rijden, is deze weer helemaal nieuw en uitdagender geworden.”



Door de coronacrisis gaan veel MTB-toertochten niet door. Schepers is blij dat het De Kaaimannen toch is gelukt om binnen de maatregelen de tocht de organiseren, ondanks dat vanaf de laatste persconferentie veel op het laatste moment moest worden geregeld.



Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 30 en een van 45 kilometer. De start is zondag tussen 08.00 en 10.00 uur vanaf de achterzijde van Café De Veestallen aan de Kade 65 in Roosendaal. Deelname kost 5 euro, een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel.