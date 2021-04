Eindelijk weer baantjes trekken in De Stok: ‘Fijn om deze mensen weer eens te zien’

ROOSENDAAL - De eerste waterratten lagen om 7.00 uur vanmorgen al in het water. Eindelijk mogen er weer baantjes worden getrokken in zwembad De Stok. In de twee buitenbaden, weliswaar, maar die zijn verwarmd tot een aangename 24 graden.

Zwembadmanager Amy van Bemmel is blij dat in navolging van winkels en terrassen ook haar branche langzaam maar zeker wat meer ruimte krijgt: ,,En hopelijk mogen we tegen de zomer nóg iets meer.’’

De Stok was tot nu toe alleen maar weer open voor de zwemlessen. En voor het therapeutisch zwemmen, bijvoorbeeld als revalidatie, maar dat liep niet echt storm, zegt Van Bemmel: ,,Dat zijn vooral de oudere mensen, die zijn toch voorzichtiger en blijven nog even weg.’’

Twee buitenbaden

Daar komt het banen zwemmen nu dus bovenop. Alleen buiten, vooralsnog. De Stok stelt daar het wedstrijdbad en het 1,30 meter diepe familiebad voor beschikbaar. Die laatste is natuurlijk niet op het banen zwemmen ingericht, maar volgens Van Bemmel gaat dat vanzelf: ,,Mensen houden rekening met elkaar, houden afstand. En als het echt nodig is, kunnen we alsnog lijnen in het water leggen.’’

Reserveren

Wie wil komen zwemmen, zal wel moeten reserveren. Dat loopt via de site van het zwembad. Daar kunnen mensen inschrijven op de beschikbare tijdsloten, steeds een uur. In de avond is de ruimte beperkt. Dan kunnen er alleen in het familiebad baantjes worden getrokken, het wedstrijdbad is dan gereserveerd voor sportverenigingen. Die mogen ook weer beginnen met trainen.

Hoewel dit qua omzet niet heel veel zoden aan de dijk zet, is Van Bemmel blij dat ook De Stok weer wat meer mag: ,,Het is fijn om die mensen weer eens te zien en voor het personeel is het ook leuk weer eens echt hun werk te kunnen doen.’’