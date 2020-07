Eindelijk uitbreiding voor ’t Toverbosch, maar niet in Bosschenhoofd: ‘We blijven zoeken’

RUCPHEN/BOSSCHENHOOFD - Kinderopvang ’t Toverbosch uit Bosschenhoofd heeft eindelijk een ruimte gevonden voor de felbegeerde uitbreiding. Niet in Bosschenhoofd, waar al jaren zo vurig naar wordt verlangd, maar in Rucphen. ’t Toverbosch trekt in een van de ruimtes van de Sint Martinusschool.

De zoektocht naar uitbreiding in Bosschenhoofd gaat echter onverminderd voort, zegt Daniëlle Dockx van de kinderopvang: ,,Met alle nieuwbouw in Bosschenhoofd blijft de wachtlijst maar groeien.’’

Vanuit Rucphen biedt ’t Toverbosch straks een kinderdagverblijf voor veertien kinderen. Dockx en mede-oprichter Jorinda van der Weide zijn hiervoor benaderd door de Borgesius Stichting, zegt Dockx: ,,Er was behoefte aan een flexibel kinderdagverblijf. In die school is Kober al actief met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, maar er is behoefte aan meer flexibiliteit en die bieden wij.’’

Dromen

Bij ’t Toverbosch is het namelijk zo dat ouders kunnen kiezen hoeveel uren ze afnemen, waar grote organisaties toch veelal in vaste dagdelen werken. Daardoor kan ’t Toverbosch meer maatwerk leveren. Op dit moment wordt de school verbouwd zodat het Bosschenhoofdse bedrijf er zijn intrek kan nemen.

Dockx en Van der Weide dromen al jaren van een uitbreiding in Bosschenhoofd. Sinds de start in 2016 groeide het bedrijf als kool. Al na een jaar bleek er meer ruimte nodig. Lange tijd waren er serieuze plannen ’t Toverbosch ook de voormalige Spar-supermarkt aan de Pastoor van Breugelstraat te laten betrekken, maar de gemeente Halderberge stak daar destijds een stokje voor; het kinderdagverblijf zou te dicht bij het spoor komen te zitten.

Focus op Rucphen

Toch blijven Dockx en Van der Weide zoeken naar een geschikte locatie in Bosschenhoofd: ,,We hopen nog steeds een tweede locatie te kunnen openen of naar een groter pand te kunnen trekken.’’ Wellicht dat er op termijn ook nog verder gegroeid kan worden in basisschool ’t Bossche Hart, maar het is volgens Dockx nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen.

Tot die tijd kan er dus gefocust worden op de nieuwe plek in Rucphen. De drie benodigde vacatures zijn in ieder geval al ingevuld. De officiële opening staat gepland op zaterdag 2 januari, om 10.00 uur. Twee dagen later moet de opvang ook echt gaan draaien. Of er nog iets bijzonders staat gepland voor die opening? Dockx: ,,Dat weten we nog niet. Het blijft nog steeds erg spannend met het coronavirus. Dat zien we tegen die tijd wel.’’