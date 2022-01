Eindelijk krijgt ook Halderberge burgerleden: ‘Misschien wel een opstapje naar burgemeesterschap’

Daarmee gaat de langgekoesterde wens van éénpitter Gert Logt (VDG) eindelijk in vervulling: hij pleit al jaren voor het instellen van burgerleden. Waar omliggende gemeenten als Roosendaal of Moerdijk daar al jaren mee werken, was dat in Halderberge nog niet het geval. Waarom? Geen, idee, zegt Roks: ,,Maar ze komen er nu wel en dat is mooi.’’ Dat is een direct gevolg van een motie om ‘de democratie in Halderberge te versterken’, die is vorig jaar aangenomen.