Eindelijk klinken weer kinderstemmetjes op het schoolplein van TaLente

OUD GASTEL - Er klinken deze maandagochtend weer kinderstemmetjes op het schoolplein. Net als alle andere basisscholen in Nederland ging TaLente in Oud Gastel ook weer open. Na acht weken gedwongen thuisonderwijs, voelt het voor veel kinderen als de eerste schooldag na de zomervakantie.

,,Ik was toch wel een beetje gespannen‘’, zegt Kiki uit groep 6 van juf Dominique. ,,Zo lang elkaar niet gezien. Ik wil heel veel bijkletsen, maar ben het een beetje verleerd. Thuis was het maar stil.‘’

Leeg en stil was het de afgelopen maanden ook op de gezamenlijke schoolpleinen van TaLente en De Linde samen onder één dak in Futura, het brede schoolgebouw. Voor een goede spreiding komen de leerlingen van De Linde om negen uur. Een kwartier later staan kinderen van TaLente hun ouders uit te zwaaien. Dat wil zeggen: óf een papa óf een mama. De klassen zijn gehalveerd; om en om wisselen de kinderen een dag thuisonderwijs af met een ‘normale’ schooldag.

Het valt directeur Jan Peeters op hoe goed iedereen zich aan de regels houdt. ,,Ouders bleven keurig op afstand, kinderen komen met de leerkracht in kleine groepjes de school in. Ons voordeel is dat de klaslokalen op de begane grond allemaal een eigen toegangsdeur hebben. Gebruiken we normaal nooit, maar komt nu wel van pas.‘’

Grote buitenruimte

Een andere pré is voetbalclub SC Gastel als medegebruiker van het sport- en onderwijscomplex. Peeters wijst op de kinderen, die een balletje trappen op het voetbalveld. ,,Onze buitenruimte is daarmee enorm. Zeker vergeleken met onze vroegere school, waar amper een schoolplein was. Afstand houden is geen enkel probleem.‘

Volledig scherm Extra handen wassen op de eerste schooldag. © Pix4Profs/Peter Braakmann

De kleinsten uit groep 1/2 van juf Ilse vinden het merkbaar spannend, maar eenmaal binnen spelen en kwebbelen ze als vanouds. Voor een paar kinderen is het echt de allereerste schooldag, zij zijn in de tussenliggende weken vier jaar geworden. Ilse heeft ‘haar’ groep wel gemist. ,,Het videobellen is met de jongste kinderen toch wel behelpen. Nu komen de kinderen weer een paar dagen in de week naar school, dat is fijn.‘’

Broedende kip

Intussen werd de kip, die haar eitjes rond Pasen op school zou uitbroeden, ondergebracht in de kippenren van de vijfjarige Maud. Op de computer konden de andere peuters de inmiddels geboren kuikentjes al even bewonderen. ,,Maar iedereen wil ze in het echt zien, maar daar moeten we nog even geduld voor hebben‘’, zegt juf Ilse. Het valt haar zwaar om afstand te houden. ,,Een schoenveter vast doen of een pleister op de knie. Dat doe je niet op anderhalve meter afstand.‘’

In de hogere groepen gaat dat wat makkelijker. Juf Danique heeft op gepaste afstand tien kinderen aan vier tafeleilandjes voor zich. Eva (10) heeft zich de laatste weken thuis wel verveeld. ,,Huiswerk was wel sneller klaar, maar het is veel gezelliger om elkaar weer te zien.’’

Quote Belangrijk is om kinderen terug te laten keren in hun vertrouwde leeromge­ving. Jan Peeters, Directeur basisschool TaLente

De middagpauze is van korte duur. Peeters: ,,Eten doen we in de klas, daarna even naar buiten en weer door.‘’ Toch is het niet meteen aanpoten om eventuele leerachterstanden in te lopen. ,,Op de eerste dag geven we de kinderen ruimte om hun verhaal te doen. Het blijft voorlopig combineren tussen naar school gaan en thuisonderwijs. Ook dat vraagt weer gewenning, maar je merkt dat iedereen zich snel aanpast.‘’

De hygiëneregels worden goed nageleefd. De kinderen moeten extra hun handen wassen, schoonmakers zetten na schooltijd een stapje extra. Met pionnen en afzetlint worden gescheiden looproutes aangegeven. In de wetenschap dat 23 groepen de komende tijd in Futura zo moeten functioneren, heeft Peeters er best vertrouwen in. ,,Belangrijkste is dat we er niet te verkrampt mee omgaan. Kinderen terug laten keren in hun vertrouwde leeromgeving, dat is waar we voor gaan.‘’