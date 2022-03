‘Eindelijk’ kan Anita’s Polderparty weer doorgaan: dit kun je verwachten komend weekend

Gastvrouw en organisator is de plaatselijke zangeres Anita Christianen. Zaterdagavond is het vanaf 20.00 uur prijs met de Polderdance, waarop de Kodex deejays Willem en Gijs de meest recente hits - niet per se Hollands - door de tent laten schallen.

Zondagmiddag is het podium vanaf 15 uur gereserveerd voor live artiesten als Stef Ekkel, Mooi Wark, Johnny Gold, Jaman, Christina Loreena, Tommy Lips en Roger van Meer. Hoofdact is de razend populaire Jan Biggel, die met Ons moeder zeej nog dé carnavalskraker van dit jaar in handen had.

Succes

Het is de dertiende editie van Anita’s Polderparty, in 2019 was de laatste editie met twee dagen een uitverkochte feesttent. Het succes schuilt hem volgens de kenners in Anita zelf, die vanuit haar contacten er steeds in slaagt zowel bekende artiesten als aanstormende talenten naar Sprundel te halen.

In november vorig jaar was alles rond maar moest twee weken van te voren alles afgezegd worden, vanwege de coronamaatregelen. In overleg met de Gemeente Rucphen is het feest verschoven naar het eerste weekend van april. Kaarten en meer info: www.anitavanderapsodies.nl