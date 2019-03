Eindelijk heeft de Roosendaalse watertoren zijn restaurant: Culinicous opent in april

Heb uw naaste lief, maar Prasing dacht te ruim

10:01 Ik weet niet wat erger is. Een stel paramilitairen op carnavalsmaandag met een spandoek of de eeuwige struisvogelpolitiek van het bisdom? Ik neig naar het laatste. In het Klein-Rome van Brabant is pastoor Maickel Prasing meer dan alleen bekend van de huwelijksinzegening van Frans en Mariska Bauer. Elke twee jaar kijkt Oudenbosch uit naar de carnavalsmis, meer specifiek Prasings preek.