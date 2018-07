Eindelijk fijn bed voor trainer Cluzona

Familiebe­drijf Schot's Vishandel likt wonden na verwoesten­de brand

28 juli SLUIS / THOLEN - De familie Schot uit Tholen zit volledig in zak en as. Hun bedrijf net over de grens in Essen ging vrijdag volledig in vlammen op. Zeven van de tien marktwagens, de volledige opslagruimte, de warme en koude keuken. Het is allemaal verloren. Het kantoorgebouw bleef gespaard, maar zit vol roet en water. Totale schade: ruim twee miljoen euro.