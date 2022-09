Eindelijk een welkomstfeestje voor Roosendaalse studenten

,,We hadden wel eens van SPOT gehoord, maar dit feestje heeft ons over de streep getrokken’’, lachen Tijmen (18) en Jaimey (23). De tweedejaars studenten van de Associate Degrees noemen het initiatief van de Jongerenraad Roosendaal om studenten met een feest te verwelkomen erg geslaagd. Net als andere studenten verzuchten ze: ,, Eindelijk!’’

Teambuilding

Zelf komen ze niet uit Roosendaal en ze zijn hier ook niet als student gaan wonen. ,,We reizen op en neer. Maar we zijn wel van mening dat er meer activiteiten voor studenten zouden moeten zijn. Dan kun je buiten school om aan teambuilding doen.’’

De eerstejaars HBO-studenten Julia en Sophie (20) waren helemaal in hun nopjes met het feest: ,,Dit feest werd ook zo leuk aangekondigd. Er was een speciale Instagram-pagina waarop iedere keer een stukje meer informatie werd gegeven. Ook kwam iemand in de aula over het feest vertellen. Daardoor kregen we hier nog meer zin in. Nu leer je elkaar ook buiten school beter kennen.’’