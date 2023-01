Winkelleeg­stand daalt hard in Roosendaal: lege winkels vaak omgebouwd tot woning

ROOSENDAAL - In het centrum van Roosendaal is het aantal leegstaande winkels met 55 gedaald. De panden zijn of worden omgebouwd tot woningen. Er staan nu nog 39 winkelpanden leeg, waarvan 14 in De Biggelaar.

