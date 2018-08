Einde introweek Associate degree Academie: 'Nog nooit zo positief over een school geweest'

ROOSENDAAL - Met een spellenmidddag op het Mill Hillplein en een afsluitende barbecue hebben zo'n 200 studenten aan de Associate degree Academie (AdA) in het voormalige belastingkantoor de introductieweek afgerond. ,,Goed voor de teamspirit'', vindt student Thomas Hopstaken (20) uit Roosendaal. De slotbarbecue is door de regen enigszins in het water gevallen, maar met een groepje medestudenten is hij binnen aan een van de grote tafels aangeschoven.

In de kennismakingsweek hebben de studenten vooral kennisgemaakt met elkaar, met het gebouw en natuurlijk ook met de stad Roosendaal. Voor Hopstaken is dat bekend terrein. ,, Het belastingkantoor kende ik natuurlijk al jaren. Erg leuk dat het nu een school is. Hiervoor deed ik een mbo-opleiding in Eindhoven, dus dit scheelt veel reistijd. Ik kan nu zelfs op de fiets.''

Parkeergarage

De 200 leerlingen komen uit een groot gebied, dat reikt van Eindhoven tot Terneuzen en Spijkenisse, vertelt directeur Roland van der Poel. ,,Ik heb ze allemaal een groot compliment gemaakt, dat ze dit enorme risico hebben durven nemen'', zegt hij. ,,Want onze open dag was nog in de parkeergarage, bij een temperatuur van min tien. Van de school zelf hadden de studenten tot deze week nog helemaal niets gezien.''

Gevoel

Volgende week beginnen de lessen op de nieuwe tweejarige praktijkgerichte opleiding, die van Van der Poel geen school mag heten. ,,AdA moet een plek zijn waar je het leuk vindt om te leren en waar je zelfs graag bent als het niet per se moet'', omschrijft hij. De school zet in op projectmatige onderwijs, waarbij de studenten in de acht verschillende richtingen al doende worden klaargestoomd om na twee jaar aan het werk te gaan óf door te stromen naar het HBO. Van der Poel: ,,Dat betekent dat je het anders moet inrichten. Wij hebben slechts twee lokalen en verder vooral zitjes, tafels en banken waar de studenten samen aan projecten kunnen werken. Een beetje het gevoel als wanneer je met een koffietje en je laptop samen in een cafeetje aan het werk bent.''

Roosendaal

Babette Naerebout (21) uit Vlissingen is razend enthousiast over die opzet. Zij gaat op AdA Social Work studeren. ,,Het verloopt allemaal nog een beetje ongeordend, maar op een hele leuke manier. Ik ben nog nooit zo positief over een school geweest. Van tevoren kende ik niemand. Daarom was het zo leuk om met mijn klas een GPS-spel door de stad te doen. Wat ik van Roosendaal vond? Eerlijk gezegd heb ik er weinig van gezien, we hadden het zó gezellig samen.''