Eind wegwerkzaamheden Sprundel en St. Willebrord in zicht

Om te beginnen zal de St. Janstraat in Sprundel naar verwachting eind mei weer helemaal open gaan. De aannemer is het laatste stukje aan het bestraten, tussen de Schuurkerkstraat en de Molenbaan. De reconstructie van de straat begon in april vorig jaar, maar het werk werd na de bouwvak stil gelegd omdat de kwaliteit onder de maat was. Delen van de werkzaamheden moesten opnieuw worden uitgevoerd.

Daarnaast ontstond in februari na een eerder ongeval, een discussie over de veiligheid van de weg, onder meer over gootjes in de weg die gevaarlijk voor fietsers zouden zijn. De jongste pauze in het werk had te maken met de afsluiting van de rotonde aan de Noorderstraat/Vosdonkseweg. Maar doordat die nu weer open is, kon ook het werk aan de St. Janstraat gisteren weer verder. ,,We wilden niet de bewoners van Sprundel opzadelen met twee afsluitingen tegelijkertijd", zegt gemeentewoordvoerster Agnes Bogers. ,,We verwachten dat iedereen de St. Janstraat eind mei weer kan volledig kan gebruiken. De nieuwe Verlengde Vosdonkseweg gaat dit najaar open, (nieuwe verbinding tussen rotonde Noorderstraat/Vosdonkseweg - Kozijnenhoek, FI)."