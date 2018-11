Eigentijdse herinnering aan de turfvaart in Roosendaal

video Deze danser is de bedenker van de Vogeltjes­dans en hij komt uit St. Willebrord

11:05 SINT WILLEBRORD - Fernando Reyes (58) – geboren als Conny van Es en in St. Willebrord opgegroeid met Corrie Konings – reisde als professioneel danser de hele wereld over. Hij werd bekend als bedenker van de Vogeltjesdans en geeft op Mallorca waar hij woont, 250 Spaanse dansvoorstellingen per jaar. Maar toch hunkert hij nog altijd naar erkenning. ,, Ik heb aardig wat gedaan om de naam Willebrord bekend te maken. Een lintje zou ik wel leuk vinden.”