Eigenlijk heeft die hele zaak rondom het speeltuinlab in Roosendaal iets bitterzoets

'IJsbaan 2.0': nu ook naar buiten schaatsen in Roosendaal

6 december ROOSENDAAL - Sinterklaas is nog niet vertrokken of Roosendaal staat 'on ice'. De ijsbaan op de Markt is vrijdagavond officieel geopend, waarbij vooral sponsoren aanwezig waren. Daarbij werd ook het oude bestuur, in de persoon van oud-voorzitter Hans van Hoek, in het zonnetje gezet. Samen met zijn buurman Cees de Bruijn heeft hij veertien jaar lang de kar getrokken.