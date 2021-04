Eigenaar transportbedrijf over aanhoudende kritiek: ‘We zijn nergens welkom, een noodzakelijk kwaad’

OUD GASTEL - De op- en overslagactiviteiten van KOV Transport op bedrijventerrein Klaverweide liggen nog altijd onder een vergrootglas. Omwonenden spanden een rechtszaak aan vanwege geluidsoverlast; raadslid Gert Logt (VDG) is ontevreden over de - in zijn ogen - coulante opstelling van de gemeente Halderberge.

Het Gastels raadslid vindt dat containeropslag zoals bij KOV gebeurt niet thuishoort op het bedrijventerrein, zeker niet op een zichtlocatie als deze. Waar het gemeentebestuur van Halderberge stelt dat het transportbedrijf van de familie Overdevest voldoet aan het bestemmingsplan en de milieucategorie niet overtreed, denkt Logt daar anders over. ,,De categorie-indeling heeft niets te maken met het al dan niet laden in een zeehaven of binnenvaartschepen, zoals de gemeente stelt. Het gaat om op- en overslag op welke locatie dan ook. Dat is de hoofdactiviteit van dit bedrijf en daarmee hoort ze thuis in categorie 4.2, terwijl voor Klaverweide maximaal 3.2 geldt.‘’

Uitstraling

Logt vraagt de gemeente een externe deskundige de huidige situatie te toetsen aan het bestemmingsplan en tevens te handhaven op de bedrijfsactiviteiten. Bovendien stoort hij zich aan de slechte uitstraling van Klaverweide bij het binnenrijden van Oud Gastel. ,,Dat past niet in het gewenste kwaliteitsbeeld.‘’

Eind vorig jaar waren omwonenden van Klaverweide naar de voorzieningenrechter gestapt om de vestiging van het transportbedrijf stil te leggen. Daar ging de rechter niet in mee.

Het familiebedrijf zat tien jaar op het andere Gastelse bedrijventerrein Korenweide, maar groeide uit zijn jasje. Reden om te verhuizen en naar Klaverweide te verkassen. Daar wordt een deel van een loods gebruikt en de rest van het terrein wordt nu ingericht. Inmiddels is begonnen met de terreinverharding. ,,Duizenden klinkers, dat is een betere ondergrond dan asfalt‘’, zegt Koos Overdevest, 35 jaar geleden grondlegger van het bedrijf - toen nog - in Stompwijk.

Geluidswal

,,We zijn volop bezig het terrein in te richten, er is eventueel een perceel beschikbaar waar we de containers meer uit het zicht kunnen plaatsen. Maar dan moet er wel een flinke geluidswal komen, want dan komen we juist dichterbij de woningen.‘’

Kritiek is Overdevest inmiddels gewend. ,,Bedrijven als wij zijn nergens welkom, wel een noodzakelijk kwaad. We voldoen aan alle voorwaarden, zoals we dat ook tien jaar lang gedaan hebben op Korenweide. Alleen dat zag niemand. Mensen als meneer Logt zien ons liever verdwijnen uit Halderberge. Of hij ook beseft dat zijn gemeente dan zeventig arbeidsplaatsen minder heeft, vraag ik me af.‘’

KOV Transport legt een eigen ontsluitingsweg voorlangs het tankstation aan om mogelijke verkeersoverlast te minimaliseren.