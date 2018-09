Eigenaar Roosendaalse bijthonden belooft 'Honden dragen muilkorven'

Pensioen tussen vier muren, eind aan criminele carrière

3 september ROOSENDAAL/RIJSBERGEN - Nu hij alsnog in Roosendaal is aangehouden, moet de voormalige drugsbaron Kobus Lorsé twaalf jaar de bak in. Daarmee lijkt de criminele carrière van de Rotterdammer over en uit. Want opa Kobus is inmiddels op leeftijd (73) en ook niet meer zo gezond.